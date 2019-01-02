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Murat Dalkılıç 2019'dan çok şey bekliyor

Murat Dalkılıç, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 06:38..
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Murat Dalkılıç 2019'dan çok şey bekliyor

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın, yılın son günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Sahnede çekilen bir pozunu paylaşan Dalkılıç 'Güzel bir 2019 her şeyi çözer. Gel canım sen gel' notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

Takipçilerinden bazıları Dalkılıç'ın paylaşımını, eski sevgilisi 'Hande Erçel'e sesleniyor' şeklinde yorumladı.

ENGELİ BASTI

Bir küsüp bir barışan çift Erçel'in Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesaplarından engellemesiyle tamamen bitmişti.

Murat Dalkılıç 2019'dan çok şey bekliyor

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