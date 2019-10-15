Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti geceyi tatsız bitirdi

Dün akşam Arnavutköy'de birlikte akşam yemeği yiyen Dalkılıç ve Erçel çifti, güzel başlayan gecede tatsız anlar yaşadı.

MEKANDA BİRBİRLERİNE BAĞIRDILAR

Çift, restoranda aniden birbirine bağırmaya başladı. Müşterilerin de dikkatini çeken çift, restoranı kısa bir sürede terk etmek zorunda kaldı.

ARAÇLARINI BEKLERKEN TARTIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Mekan çıkışında aracını bekleyen çiftin, araçları gelene kadar tartışmaya devam ettiği görüldü. Araç gelince ise mekandan, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştılar.