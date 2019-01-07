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Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Görevinden uzaklaştırıldıktan sonra partisinin tekrar aday göstermediği CHP'nin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar partisine beni sahipsiz bıraktınız suçlamalarında bulunuyor.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 08:07..
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Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Geçtiğimiz yıl CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yolsuzluk iddialarıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

TEKRAR ADAYLIK İÇİN ADI GEÇMİYOR

O tarihten bu yana görevde bulunmayan Hazinedar'ın adı tekrar Beşiktaş Belediye Başkanlığı için telaffuz edilmiyor.

PARTİSİNE 'SAHİP ÇIKMADINIZ' DİYOR

Sessizliğini koruyan Murat Hazinedar, dün akşam Twitter hesabından yaptığı
paylaşımlarla partisine bana sahip çıkmadınız söyleminde bulundu. Hazinedar'ın
yaklaşan seçimler öncesinde adı adaylık için geçmezken sahip çıkılmamadan
yakınması ise dikkatlerden kaçmadı.

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

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