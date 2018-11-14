Murat Karayılan ile film çektik diyen kadına hapis cezası

Almanya vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, 24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili HDP'nin çalışmalarına destek vermek amacıyla haziran ayında Edirne'ye geldi.

İKİ AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine geçen İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İnaç hakkında, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"HAKKIMDA YAZILANLARLA BİR ALAKAM YOK"

Tutuklu bulunduğu İstanbul'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yargılandığı Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bağlanan Saide İnaç, suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, örgüt sempatizanı bile olmadığını öne süren İnaç, "Sosyal medya üzerinden benim hakkında yazılan yazılarla bir alakam yoktur. Terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmiyorum. Ne yasa dışı örgüt üyesiyim ne de sempatizanıyım. Ben sanatçıyım, sanatımı yaptım" dedi.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanık Saide İnaç'a, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. heyet, İnaç'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.







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