Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Operasyonda; terör örgütünün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.