taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1498
Euro
5.8642
Altın
1225.25
Borsa
95111.02
Gram Altın
203.06

Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki operasyonda, Murat Karayılan’ın 2 yakını ve aralarında bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi yakalandı.

İHA | 29.11.2018 - 14:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

a

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Operasyonda; terör örgütünün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

491
Dolar ve euro eriyor

Dolar ve euro eriyor

398
Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

97
Pentagon'un S-400 raporu

Pentagon'un S-400 raporu

100
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

311
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

28
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir