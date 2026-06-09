Murat Kurum, iklim diplomasisini Almanya'da sürdürdü

Türkiye, COP31 Başkanlığı sürecinde aktif diplomasi yürütüyor...

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'incisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak görevlendirildi.

COP31 hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Bonn kentinde UNFCCC Yan Kurul Oturumları düzenlendi.

BAKAN KURUM'DAN BONN'DA ÖNEMLİ TEMAS

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda Rusya Federasyonu iklim temsilcileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'nın COP31 sürecindeki önceliklerini, beklentilerini ve değerlendirmelerini dinleyen Kurum, uygulamanın güçlendirilmesi, uluslararası iş birliğinin artırılması ve tüm tarafların önceliklerine yanıt veren somut sonuçlara ulaşılması için yapıcı diyaloğun önemini vurguladı.

"RUS TEMSİLCİLER İLE KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Kurum, toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Rusya Federasyonu iklim temsilcileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

COP31 Başkanlığı olarak önceliklerini, beklentilerini ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerini dinledik.

Uygulamanın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve tarafların önceliklerine yanıt veren sonuçlara ulaşılması için yapıcı diyaloğun önemini vurguladık."