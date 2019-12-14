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Murat Kurum: Kanal İstanbul ile Boğaziçi'ni kurtaracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un 'Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesi, Boğaz'ın özgürlük projesi olduğunu' belirtti.

İHA | 14.12.2019 - 22:54..
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Murat Kurum: Kanal İstanbul ile Boğaziçi'ni kurtaracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, konuyla ilgili şunları söyledi:

"KANAL İSTANBUL, BOĞAZ'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

"Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir."

"Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim."

"BOĞAZİÇİ İMARA AÇILMIYOR"

"Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir."

Murat Kurum: Kanal İstanbul ile Boğaziçi'ni kurtaracağız

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