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İmar barışında 10 milyar 350 milyon yatırıldı

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1 TSK Cerablus'a çıkarma yapıyor TSK'ya bağlı çok sayıda zırhlı araç, tank ve obüs El Bab sınırlarından Cerablus'a geçiş yaptı. Konvoy'un Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için sevk edildiği belirtiliyor.

2 Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

3 K.Irak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 Arabasına F-4 jet motoru taktı Smart marka arabasının yavaş hızından bunalan bir Amerikalı sürücü, jet motorunu aracına monte ederek saatte 354 kilometre hıza kadar ulaşmayı başardı.

5 Cezaevi firarisi Marmaris’te yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislerin yaptığı kimlik kontrolünde cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı.

6 Ailesinin eşyalarını gasbeden zanlı yakalandı Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kar maskesi takarak anne ve babasının para ile ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı ve arkadaşı Erzurum'da gözaltına alındı.