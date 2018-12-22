Geçtiğimiz günlerde evcil papağanına işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi.
Özdemir'in akıl hastanesine sevk edilmeden önce ay başında sosyal medya hesabından canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit VİDEO
"AKLIN VARSA BENİ ÖLDÜR"
Özdemir izleyicilerine canlı yayın sırasında yarışma programının yayınlandığı kanalın sahibi olan Acun Ilıcalı'ya tehditler savurdu. Özdemir videoda "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dedi.
Özdemir' yine Acun Ilıcalı'ya "bekle beni" diyerek mesaj gönderdi. Videonun Aralık tarihinde yayınlandığı tespit edildi.