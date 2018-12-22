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Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit

Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 17:19..
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Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit

Geçtiğimiz günlerde evcil papağanına işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi.

Özdemir'in akıl hastanesine sevk edilmeden önce ay başında sosyal medya hesabından canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit VİDEO

"AKLIN VARSA BENİ ÖLDÜR"

Özdemir izleyicilerine canlı yayın sırasında yarışma programının yayınlandığı kanalın sahibi olan Acun Ilıcalı'ya tehditler savurdu. Özdemir videoda "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dedi.

Özdemir' yine Acun Ilıcalı'ya "bekle beni" diyerek mesaj gönderdi. Videonun Aralık tarihinde yayınlandığı tespit edildi.

Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO

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