Murat Uysal: Cari dengede iyileşme var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İSO Meclisi'nde konuştu.

Son 1 yılda cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini ve 2002'den beri ilk kez yıllık olarak fazla verdiğini kaydeden Uysal "Mevcut projeksiyonlara göre yıl sonu itibarıyla pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacağız." dedi.

"BÜYÜME ADINA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Uysal, basiretli makro politikaların etkisiyle dış dengedeki kazanımların fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Cari dengedeki düzelmenin, ekonominin sert daraldığı 2001 ve 2009 krizlerine kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğini belirten Uysal, "Cari dengede yakın dönemdeki hızlı iyileşmede ithalattaki yavaşlamanın yanı sıra mal ve hizmet ihracatında güçlü artış eğiliminin de etkili olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.