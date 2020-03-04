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Murat Zorluoğlu radyo yayınında türkü söyledi

Trabzon'da şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in yası varken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun radyo yayınında türkü söylemesi, tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 17:09..
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Murat Zorluoğlu radyo yayınında türkü söyledi

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, kalleş bir saldırıda şehit düştü.

Şehit Tuncer'in cenazesi, askeri uçakla Hatay'dan memleketi Trabzon'a gönderildi.

Kentte şehit haberi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşanırken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, radyo yayınına katıldı.

TEPKİLER GELDİ, TWEET SİLİNDİ

Kemençe eşliğinde türkü söyleyen Zorluoğlu, tepkilerin hedefi haline geldi.

Twitter'da paylaşılan görüntüler, tepkilerin ardından kısa süre içerisinde silindi.

Murat Zorluoğlu radyo yayınında türkü söyledi VİDEO

Murat Zorluoğlu radyo yayınında türkü söyledi

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