Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, kalleş bir saldırıda şehit düştü.
Şehit Tuncer'in cenazesi, askeri uçakla Hatay'dan memleketi Trabzon'a gönderildi.
Kentte şehit haberi nedeniyle büyük bir üzüntü yaşanırken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, radyo yayınına katıldı.
TEPKİLER GELDİ, TWEET SİLİNDİ
Kemençe eşliğinde türkü söyleyen Zorluoğlu, tepkilerin hedefi haline geldi.
Twitter'da paylaşılan görüntüler, tepkilerin ardından kısa süre içerisinde silindi.
Murat Zorluoğlu radyo yayınında türkü söyledi VİDEO