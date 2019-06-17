Mursi'nin naaşının nerede olduğu bilinmiyor

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.

NAAŞININ NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud'dan son dakika açıklaması geldi. Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

SALONDAN SEDYE İLE TAŞINDI

Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi. Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

MISIR YÖNETİMİNE YAKIN GAZETE: HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.