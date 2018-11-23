Mursi'yi hapiste yaşlandırdılar

Muhammed Mursi, Mısır ve Arap yarımadasındaki devrimin öncüsü ve sembol isimlerinden kabul ediliyor. Ülkesine getirdiği devrim ile Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi, yalnızca kısa bir süre sonra ülkenin generallerinden Sisi tarafından darbeyle alaşağı edilmişti.

2013 yılında gerçekleştirilen darbeden sonra, hukuksuz bir şekilde hapse atılan Muhammed Mursi, baskı ve zulüm karşısında yine dik ve onurlu duruşunu koruyor.

BASKI VE ZULÜM

Mısır'ın darbeci hapishanelerinde tutulan Mursi ve beraberindeki Müslüman Kardeşler üyeleri, Sisi rejiminin askerleri tarafından işkence, baskı ve zulüm altında esir durumda. Bu durum Mursi'nin son fotoğrafında da ortaya çıktı.

Özellikle, Mursi'nin fiziken yaşlandığı ve çökmüş haldeki fotoğrafı, darbeci yönetim tarafından uygulanan yıldırma politikasını gözler önüne sererken, Mısır Müslümanlarının önderi konumundaki Mursi, tüm yorgunluğuna karşı mücadelesinden vazgeçmiyor.

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