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Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş’taki dağ köylerinde yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgelerde günde sadece 500 metre ilerleyebiliyor.

İHA | 10.04.2019 - 11:18..
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Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 12 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevizlidere köyü için yol açma çalışması başlattı.

KAR KALINLIĞI 6 METREYİ BULDU

Kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreyi bulduğu yolda, ekipler bir günde en fazla 500 metre yol kat edebiliyor. İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük yaşayan ekipler, zorlu yolu bir hafta içerisinde yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. İş makinelerinin geçtiği yol adeta tünel şekli aldı.

YOLLAR 8 DEFA AÇILDI

Yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 bin kilometre yol ağının şu ana kadar yaklaşık 8 defa açıldığını ifade etti.

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor ViDEO

"KAR, BETON ETKİSİ OLUŞTURMAKTADIR"

Yüksek yerlerdeki tipi ve fırtına nedeniyle il genelinde 11 Kasım 2018’den bu yana yaklaşık 23 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldığını hatırlatan Yentür, “Sertleşen kar ve fırtına nedeniyle zaman zaman bir günlük çalışmamız 500 metreyi geçmemektedir. Yani biz arkadaşlarımızla birlikte burada çok ciddi bir zorluk yaşamaktayız. Kar beton etkisi oluşturmaktadır. Zor bir çalışma ama vatandaşa hizmet etme görev ve sorumluluğumuz olması nedeniyle bunu etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir” dedi.

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

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