Muş Ovası yeni projeyle bereketlenecek

Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak Muş Ovası'na hayat verecek.

MUŞ OVASI'NA CAN SUYU OLACAK

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta yaptırılan Alpaslan-2 Barajı'nın inşaatı devam ediyor. Enerji üretimi ve bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, tamamlandığında Muş Ovası'na adeta "can suyu" olması bekleniyor.

Muş-Varto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan-2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak.

EKONOMİK REFAHA KATKI

Bu sayede, Muş Ovasında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Alparslan-2 Barajı'nın enerji üretimi açısından da önemli olduğunu belirten Gündüzöz, "Türkiye ekonomik alanda hızla gelişen bir ülke. Bu gelişmenin arkasında enerji sektörü var. Eğer enerji yatırımını planlı bir şekilde yapmasak, gelişmemizi sekteye uğratırız. Türkiye son yıllarda enerji sektörüne büyük önem veriyor. Önemli yatırımlar yapıyor. Enerji arzı noktasında da önemli bir aşamaya geldik. Alparslan-2 Barajı sadece bu açıdan değerlendirildiğinde bile önemli bir kilometre taşı. Bunun yanında Muş Ovası'nın sulamasıyla ilgili yatırımları değerlendirirsek, bunun tarımsal üretim konusunda da ekonomik katkıları olacak. Bu nedenle Alparslan-2 Barajı'nın en kısa zamanda tamamlanması, ilimiz açısından çok önemli." diye konuştu.