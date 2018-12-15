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Muş'da kar fırtınası elektrik direklerine zarar verdi

VEDAŞ, yoğun kar yağışı sonrası devrilen elektrik direklerini, zor şartlar altında tamir etti.

İHA | 15.12.2018 - 10:32..
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Malazgirt ilçesi ve köylerinin enerji ihtiyacını karşılayan, Ahlat- Malazgirt yüksek gerilim enerji hattı, dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına yüzünden zarar gördü.

ADAKSU KÖYÜ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Malazgirt ilçe merkezi ve Adaksu köyü civarında bulunan tüm köyler, kopan yüksek gerilim enerji hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle karanlığa gömüldü.

Malazgirt köylerinde yaşanan elektrik kesintisi üzerine, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışma başlattı.

Sabaha kadar sahada arıza ve durum tespit çalışması yapan ekipler, kopan enerji nakil hatlarının tamiratı için seferber oldu.

Muş'da kar fırtınası elektrik direklerine zarar verdi

"ELEKTRİĞİN YENİDEN VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

VEDAŞ elektrik arıza ekibi yetkililerinin yaptığı açıklamada;

"İlk baştaki hedefimiz, Malazgirt ilçe merkezine elektriğin yeniden verilmesini sağlamak. Onun için çalışıyoruz.

Bu yaşanılan durum, ilçemizi besleyen ana enerji nakil hatlarımızın kar yağışı ve fırtınadan kaynaklanıyor.

İlçemiz genelinde kopan yüksek gerilim hatları ve yıkılan çok sayıda direk var. Malzeme tespitlerimizi de yaptık. Ekiplerimiz, şu anda enerji nakil hatlarında yoğun kar örtüsüne rağmen çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Muş'da kar fırtınası elektrik direklerine zarar verdi

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