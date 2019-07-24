Müşiri Zeki Paşa Yalısı, 550 milyon TL'ye satılacak

İstanbul Boğazı'nda 50'den fazla yalı yeni sahibini beklerken, Boğaz'ın en gözde yalılarından biri olan 23 odalı ve 8 banyolu 130 yıllık Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, rekor ücretle satışa çıkarıldı.

MÜŞİR ZEKİ PAŞA İÇİN YAPILDI

Yurt içi ve yurt dışından ünlü isimlerin ilgi göstermesi beklenen yalının satış fiyatı ise 550 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul Boğazı Avrupa Yakası Rumelihisarı'nda bulunan yalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından, Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yapıldı.

ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALI

Yalıyı diğer yalılardan ayıran en önemli özellik ise mimarisinin şato görünümünde olması. Barok üslupta olan 5 katlı yalıya, hem bahçeden hem de deniz tarafından girilebiliyor.

SON KALAN SAHİL SARAYLARINDAN

510 metrekare oturumlu yalı, 4 kat + bodrum kattan toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda, 1 büyük orta salon (sofa) 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak bulunuyor. 4 bin 32 metrekarelik bahçesi ve 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli ve son kalan sahil saraylarından biri olan asansörlü yalıda, 4 araçlık kapalı otopark da yer alıyor. Yalıya özellikle Körfez ülkelerinden ilginin olması bekleniyor.

366 YALI TARİHİ NİTELİK TAŞIYOR

Boğazda tplam 600 yalı bulunurken, 366 tanesi tarihi nitelik taşıyor. Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı da bunlardan bir tanesi ve dünyanın da en pahalı 10 evinden biri olarak geçiyor.

YALIDA YAŞAYAN ÖNEMLİ İSİMLER

Tarihçi Saffet Emre Tonguç da bu yalıda yaşayan önemli isimlerin olduğunu ifade etti. O isimlerden birinin dün İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'ın dedesi olduğunu belirten Tonguç, hikayeyi şöyle anlattı:

"BORİS JOHNSON ALİ KEMAL'İN TORUNUDUR"

"Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk, burada yaşıyor. Ömer Faruk hanedandan gelmesine rağmen yine hanedan mensubu biriyle evleniyor. Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan ile. Onlar taşınıyorlar bu yalıya ve onların kızları Neslişah Sultan da bu yalıda yaşıyor. Neslişah Sultan, buradan sürgüne gidiyor. Dolayısıyla ailenin İstanbul'da son yaşadığı yerlerden bir tanesi burası oluyor ve bu aile, yalıda güzel yıllar geçiriyor. Zeki Paşa'nın da bir damadı var. O da önemli isimlerden bir tanesi. Ali Kemal diye geçiyor. Ali Kemal, İttihat ve Terakki karşıtı bir insan. Aynı zamanda milli mücadeleye de karşı çıkmış ve daha önce bir evlilik yapıyor İngiltere'de. Bir İngiliz hanımla evleniyor. Bugün onun torunu olan kişi, Londra Belediye başkanlığı da yapmış olan çok önemli bir isim; Boris Johnson. Boris Johnson. İşte o, Ali Kemal'in torunudur. Ali Kemal ise bu karşıtlığının bedelini hayatı ile ödüyor. Linç ediyorlar ve Ali Kemal hayata veda ediyor. Ama Tophane Müşiri Zeki Paşa'nın damadı olarak o da bir müddet bu yalıda yaşamış, çünkü Zeki Paşa'nın kızı Sabiha Sultan ile evlenmiş."





Öte yandan, İstanbul Boğazı'ndaki yalılardan sadece 3'ü asırlardır el değiştirmedi.