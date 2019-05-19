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Musk, ABD'nin en çok kazanan CEO'ları listesinde zirvede

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yapılan araştırma sonucuna göre ABD'nin en çok kazanan CEO'su ünvanını aldı.

Haber Merkezi | 19.05.2019 - 12:04..
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ABD'de son bir yılda alınan maaş, ikramiye ve sosyal haklardan ve hisse senedi gibi veriler incelenerek bir araştırma yapıldı. Sonuçlar ise oldukça ilginçti.

Musk, ABD'nin en çok kazanan CEO'ları listesinde zirvede

ABD'NİN EN ZENGİNİ MUSK

Yapılan araştırmanın sonucuna göre; ilk sırada Tesla'nın CEO'su Eleon Musk yer aldı.

KENNEDY İKİNCİ SIRADA

Tilray Inc’in CEO’su Brendan Kennedy ise 256 milyon dolarlık değerle ikinci sırada.

Musk, ABD'nin en çok kazanan CEO'ları listesinde zirvede

APPLE'IN CEO'SU DÖRDÜNCÜ SIRADA

146,6 milyon dolarlık servetiyle Walt Disney'in CEO'su Bob Iger üçüncü, Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 141,6 milyon dolarlık servetiyle dördüncü sırada, Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora 130,7 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Musk, ABD'nin en çok kazanan CEO'ları listesinde zirvede

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