Musk, ABD'nin en çok kazanan CEO'ları listesinde zirvede

ABD'de son bir yılda alınan maaş, ikramiye ve sosyal haklardan ve hisse senedi gibi veriler incelenerek bir araştırma yapıldı. Sonuçlar ise oldukça ilginçti.

ABD'NİN EN ZENGİNİ MUSK

Yapılan araştırmanın sonucuna göre; ilk sırada Tesla'nın CEO'su Eleon Musk yer aldı.

KENNEDY İKİNCİ SIRADA

Tilray Inc’in CEO’su Brendan Kennedy ise 256 milyon dolarlık değerle ikinci sırada.

APPLE'IN CEO'SU DÖRDÜNCÜ SIRADA

146,6 milyon dolarlık servetiyle Walt Disney'in CEO'su Bob Iger üçüncü, Apple'ın CEO'su Tim Cook ise 141,6 milyon dolarlık servetiyle dördüncü sırada, Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora 130,7 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.