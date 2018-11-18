Muskadan uyuşturucu çıktı

Bursa'daki bir çiftlikte küçükbaş hayvan ve tüfek hırsızlığı ihbarını alan polis ekipleri çiftlik bölgesinde araştırma ve inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptıkları kısa süreli araştırmanın ardından adı açıklanmayan bir kişi ile 5 adet küçükbaş hayvan ve tüfek ele geçirildi.

MUSKADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayla alakalı gözaltına alınan zanlının ev ve üst aramasında hırsızlık malı olduğu öne sürülen bir takım malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlının muskasının içinde de metamfetamin ele geçirildi. Çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.