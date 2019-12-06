taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7614
Euro
6.3872
Altın
1468.03
Borsa
109141.34
Gram Altın
273.656
Bitcoin
42458.91

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

Tokat'ta, kent merkezinde bulunan tarihi camilerden musluk çalan şahıs, kimlik tespiti sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 06.12.2019 - 15:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tokat'ta bulunan Tarihi Alaca Mescid, Takyeciler ve Ulu Cami şadırvanlarındaki musluklar gece saatlerinde çalındı. 4 camiden toplamda 22 musluk çalan E.K. (26), Ulu Cami'de bulunan güvenlik kameralarına yakalandı.

MUSLUKLARI TEKMEYLE KIRARAK ÇALDI

Hırsızlık olayı, boşa akarak camiden taşan suyun vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle anlaşıldı. Hırsızın, muslukları eliyle söktüğü, gücünün yetmediği muslukları ise tekmeyle kırarak çaldığı belirtildi.

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

YAKALANDI

Polise yapılan bilgilendirme sonrasında camiye gelen Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz ve imam vekili Enbiya Bayar, güvenlik kamerasını inceledi.

Polis ekipleri tarafından, şahıs musluklarla birlikte yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan hırsızlık zanlısı Tokat Adliyesi'ne sevk edildi.

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

''CAMİDE BÖYLE ŞEYLERİN OLMASI ÜZÜCÜ''

Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz, 50 liraya aldığı musluğun sarı renkte eski tip musluklardan olması nedeni ile hırsızın değerli olduğunu sanmış olabileceğini söyledi. Yılmaz, camide hısızlık olayı yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Camide böyle şeylerin olması üzücü bir şey. Bizi üzüyor. Camiden daha önceleri ayakkabı hırsızlığı da oluyordu. Kamera sistemi taktıktan sonra bu iş önlendi. Bu işi yapan şahıs herhalde burada kameranın olduğunu düşünememiş." dedi.

İmam vekili Embiya Bayar ise gece saatlerinde yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Musluğun değeri önemli değil bizler için ibadethanede böyle bir şeyin vuku bulması hoş karşılanmayan bir şey." diye konuştu.

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

1001
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

721
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

459
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

809
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

401
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

81
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir