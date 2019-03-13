Musluk hırsızları tutuklandı

Düzce şehir merkezinde bulunan cami şadırvanlarındaki ve umumi tuvaletlerdeki musluklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tarafından yerlerinden sökülerek geçtiğimiz ay çalınmıştı.

POLİS OLAYIN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

4 tane cami şadırvanı ve 2 tane Düzce Belediyesi'ne ait umumi tuvalete gece yarısı giren kişi ya da kişiler, tuvaletler ve şadırvanlarda bulunan muslukları çalarak kayıplara karışmıştı.

Hırsızlık olaylarının ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının peşine düştü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan amansız takip sonucunda, hırsızlıkların meydana geldiği cami ve tuvaletlerin etrafındaki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başlayan polis ekipleri, 48 ayrı iş yerindeki kamera kayıtlarına tek tek baktı.

İncelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı yapan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 16 -17 yaş arasındaki E. K., B. G., A. A.’nın olduğunu belirleyen polis ekipleri, şahısları kıskıvrak yakalayarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.