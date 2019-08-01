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Musluk suyunu 'zemzem' diye satacaktı

Adana'da musluk suyunu "zemzem" diye satmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı. Zabıta, şahsın iş yerini mühürledi.

DHA | 01.08.2019 - 17:10..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle'deki iş yerinde etil alkol dolumu yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bidon buldu.

Musluk suyunu 'zemzem' diye satacaktı

1.200 BİDONA "ZAMZAM" ETİKETİ YAPIŞTIRDI

Bidonları inceleyen ekipler, musluk suyuyla doldurulmuş 5'er litrelik 1.200 bidona "zamzam" yazılı etiket yapıştırıldığını tespit etti. İş yerinde ayrıca 750 sahte etiket ve 192 boş bidon bulundu.

Musluk suyunu 'zemzem' diye satacaktı

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı öğrenilen iş yeri sahibi B.Ç., gözaltına alındı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Musluk suyunu 'zemzem' diye satacaktı

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