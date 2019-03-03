3 Mart 2013 tarihinde, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için, ölümünün 6'ıncı yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua ederken, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.

MUHTEREM NUR: BİZ BURADA HEP BERABER BİR AİLEYİZ

Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum". dedi.

Müslüm Gürses benzerleriyle kabri başında anıldı VİDEO



BENZERLERİ DE KATILDI

Ünlü sanatçının anma törenine, ölümünden sonra ortaya çıkan benzerleri de katıldı. Müslüm Gürses'i andıran 5 benzer de kabri başındaki törende, el açıp dua etti.

HAKAN TAŞIYAN: O GÜZEL BİR BAHÇEDE ÇİÇEK BAHÇESİNDE

Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise, “ Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin gönlü var olsun. Baba da nur içinde zaten yatıyor. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçesinde." dedi.

ŞAHİN KENDİRCİ: MÜSLÜM BABANIN YOLUNDA YÜRÜYORUM

Müslüm Gürses'in yaşam hikayesini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ise “Keşke yaşasaydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi. Sadece tek kelime olarak 'Aferim evlat' derdi bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim. Bende Müslüm Baba'mın yolunda yürüyorum, izinde yürüyorum." dedi.

"MÜSLÜM BABAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Mehmet Işık, "Çok üzgünüz Müslüm Baba'yı çok severdik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesi şunu bilsin ki, Müslüm Baba ölmedi kalbimizde yaşıyor. Biz yaşadıkça Müslüm Baba'yı yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Müslüm Gürses'in kabri başında yapılan anma töreni, edilen duaların ardından sona erdi.