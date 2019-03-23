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Müslüman olan Amerikalı şarkıcı: Ödüllendirildim

ABD'li şarkıcı Della Miles, Allah'ın kendisini İslam'la ödüllendirdiğini belirtti.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 16:57..
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ABD'li şarkıcı Della Miles, Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Müslüman olan Amerikalı şarkıcı: Ödüllendirildim

MELEK SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Gecenin onur konuğu olarak gelen Miles, misafirlere "Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği" olarak tanıtılarak sahneye davet edildi.

Müslüman olan Amerikalı şarkıcı: Ödüllendirildim

"ALLAH BENİ İSLAM'LA ÖDÜLLENDİRDİ"

Miles din değiştirmesi ile ilgili olarak, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Birkaç gündür binlerce mesaj, binlerce e-posta aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güzel duygular yaşattığınız için teşşekür ederim." dedi.

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