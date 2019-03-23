Müslüman olan Amerikalı şarkıcı: Ödüllendirildim

ABD'li şarkıcı Della Miles, Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

MELEK SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Gecenin onur konuğu olarak gelen Miles, misafirlere "Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği" olarak tanıtılarak sahneye davet edildi.

"ALLAH BENİ İSLAM'LA ÖDÜLLENDİRDİ"

Miles din değiştirmesi ile ilgili olarak, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Birkaç gündür binlerce mesaj, binlerce e-posta aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güzel duygular yaşattığınız için teşşekür ederim." dedi.