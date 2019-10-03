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Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim olarak ölümden kurtuldu.

İHA | 03.10.2019 - 02:51..
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Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütülüyor.

1 KİŞİ TESLİM OLDU VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütü ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSBP terör örgütüne katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak ili Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir" denildi.

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