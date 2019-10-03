1 ABD’de büyük yangın Bir evde çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişikteki evlere de sıçradı. 7 ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

2 Muş’ta 1 terörist teslim oldu Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim olarak ölümden kurtuldu.

3 Ankara Emniyeti’nden dernek ve lokallere uygulama Uygulamada, ruhsatsız olduğu belirlen iki adres mühürlenirken, üç adreste ise amaç dışı faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

4 AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası Çin ile yaşadığı ticaret savaşını devam ettiren ABD, bir savaş da AB'ye açtı. AB'den ise bu hamleye misilleme geldi.

5 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

6 Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.