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Muş'ta 11 hasta daha koronavirüsü atlattı

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 11 kişi, hastaneden taburcu edilerek evlerine gitti.

DHA |
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Muş'ta 11 hasta daha koronavirüsü atlattı

Muş Devlet Hastanesi’nde, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 11 hasta, gördüğü tedavi sonucunda virüsü atlatarak sağlıklarına kavuştu.

Virüsü yenen 11 hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Anne ve babası koronavirüs hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

"ANNEM DE İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA TABURCU OLUR"

Aykut, ''Annem ve babam üç aydır İstanbul’daydı. Üç hafta önce ise Muş’a geldiler. 7 gün öncesinde rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Babam bugün taburcu oldu, annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu.

Muş'ta 11 hasta daha koronavirüsü atlattı

Muş'ta 11 hasta daha koronavirüsü atlattı

Muş'ta 11 hasta daha koronavirüsü atlattı

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