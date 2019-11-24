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Muş'ta bulunan yavru su samuru yuvasına bırakıldı

Murat Nehri'nde vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.

İHA | 24.11.2019 - 17:03..
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Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı.

Muş'ta bulunan yavru su samuru yuvasına bırakıldı

YAVRU SAMURLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı.

Muş'ta bulunan yavru su samuru yuvasına bırakıldı

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular.

Muş'ta bulunan yavru su samuru yuvasına bırakıldı

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