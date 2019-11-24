Muş'ta bulunan yavru su samuru yuvasına bırakıldı

Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.
Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı.
YAVRU SAMURLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular.