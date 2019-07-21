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Muş'ta düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı

Hasköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki anne ile oğlu hayatını kaybetti.

DHA | 21.07.2019 - 04:25..
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Düzkışla beldesinde, bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Muş'ta düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı

ANNE İLE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şerif Özen ile otomobildeki torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif Özen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı

Muş'ta düğün dönüşü kaza: 2 ölü 5 yaralı

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