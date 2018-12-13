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Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

Muş'un Hasköy ilçesinde, şiddetli rüzgar elektrik kesintilerine neden oldu.

AA | 13.12.2018 - 11:36..
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Kentte üç gündür süren şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

14 KÖYDE KESİNTİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle, Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınlarındaki enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu, 14 köyde enerji kesintisi yaşandı.

Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen devrilen direği yenileyerek arızayı giderdi.

Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

VEDAŞ İl Müdürü Eşref Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin büyük fedakarlık göstererek arızaları giderdiğini anlatan Şentürk, "İl genelinde birçok bölgede arıza ihbarı aldık. Şu anda 85 personelden oluşan 25 ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın karanlıkta kalmaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

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