Muş'ta enerji nakil hattı direği devrildi

İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

1 Kemal Kılıçdaroğlu- Ekrem İmamoğlu görüşmesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

2 Doğa Rutgay: Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf' Doğa Rutlay, ikizlerinin 5. ayını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

3 Sokak hayvanları için dünyanın en büyük yaşam merkezi kuruluyor NEYAD; topluma hayvan sevgisini aşılamak için Ecrin Sergisi'nde bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında da sokak hayvanları için bir yaşam merkezi inşa edilecek.

4 Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı 2006 ila 2008 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz, Trabzonspor'la anlaştığı takdirde 10 yıl sonra eski takımına geri dönecek.

5 Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi Buz gibi bir kış gününde, doğal bir lav alanının havuzunda kaplıca keyfi yapmak için ateş ve buzun muhteşem uyumunu yakala.

6 Geleceğin tiyatrocuları köy okulunda yetişiyor Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıflı okulda, tek başına görev yapan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla takdir toplayan öğretmen Aysel Ösüz,çocuklara tiyatro öğretiyor.