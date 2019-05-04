Muş'ta ev ve ahırlar su altında kaldı 

Muş'ta kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz Köyü'nde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. 30 ev ve 30 ahır sular altında kaldı.

Vatandaşlar, eşyalarını kurtarmaya çalışırken ahırlarda mahsur kalan hayvanlar da Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyeleri'ne ait iş makineleri ile taşındı.

"300 TONA YAKIN SAMAN, ARPA ZARAR GÖRDÜ"

Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, "Dün akşamdan beri etkili olan yağmur sonucu, köyün 30 evi suyun altında kaldı. Otuza yakın ahır da su içerisinde. Ahırlardaki 100, 150 koyunu iş makineleri yardımıyla taşıdık. En az 30 büyükbaş hayvanı da iş makineleriyle taşıdık. AFAD geldi, gereken yardımı yaptı. Şimdiye kadar yaşanan sel baskınlarından ötürü köyümüzde toplamda 300 tona yakın saman, arpa zarar gördü, koyun ve kuzular telef oldu" diye konuştu.





































