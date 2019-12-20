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Muş'ta eziyet edilen köpek artık kaymakamlık konutunda

Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

İHA | 20.12.2019 - 19:01..
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Muş'ta yaklaşık 1,5 ay önce belediye personelinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün sahiplendiği köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’nin sahip çıkmasının ardından “Şeker” ismi verilen köpek Bulanık’a getirildi.

"ŞEKER İSMİNİ VERDİK"

Tedavisi tamamlanan Şeker ismi verilen köpeğe bakmak için talip olduklarını ifade eden Kaymakam İlidi, “Kaymakamlık konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Şeker ismini verdiğimiz köpeğimiz yeni kulübesine kavuştu ve daha mutlu. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir canlı olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler" dedi.

Eziyet edilen ‘Şeker’ köpek artık kaymakamlık konutunda -1

Eziyet edilen ‘Şeker’ köpek artık kaymakamlık konutunda -2

Eziyet edilen ‘Şeker’ köpek artık kaymakamlık konutunda -3

Eziyet edilen ‘Şeker’ köpek artık kaymakamlık konutunda -4

Eziyet edilen ‘Şeker’ köpek artık kaymakamlık konutunda -5

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