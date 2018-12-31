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Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Kar kalınlığının metrelerce yükseldiği Muş'ta, ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 09:30..
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Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Üçevler yolunda, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulması ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor.

Köyüne gitmeye çalışan Osman Çete isimli vatandaş, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Üçevler grup köy yolunun açılmakta olduğunu söyledi. Günlerdir kar yağışının sürdüğünü kaydeden Çete, "2-3 gündür süren bu kar yağışından dolayı, şu anda kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi göstermektedir. İl Özel İdaresi ekipleri bir çığ tehlikesi yaşadı. Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışılıyor" dedi.

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

"BÜYÜK BİR HIZLA ÇALIŞIYORUZ"

İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, Üçevler grup köy yolunda karla mücadele yaptıklarını belirterek, “Büyük bir hızla çalışıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçiyor. 2 kepçe ile çalışıyoruz. Yarım saat önce bir çığ tehlikesi geçirdik. Allah'a çok şükür, zayiatsız o çığ tehlikesini atlattık. Bir aksilik olmazsa Üçevler'e ulaşabiliriz" diye konuştu.

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti

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