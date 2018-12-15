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Muş'ta kar yağışı yolları kapadı

Muş, her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ağır hava koşullarıyla mücadele ediyor. Karın kapattığı 110 köy ve mezra yolu ekiplerin müdahalesiyle açıldı.

AA | 15.12.2018 - 10:57..
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Muş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 24 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Muş'ta kar ve tipiden kapanan 110 köy ve 70 mezra yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

KAR 3-4 METREYE ULAŞTI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaştığını belirtti.

Yentür, 31 iş makinesi ve 50 personel ile çalışarak, tüm yolları ulaşıma açtıklarını aktardı.

Muş'ta kar yağışı yolları kapadı

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Merkeze bağlı Şavaşçılar köyü Özdemirler mezrasında yaşayan Miyeser Özdemir ise bir süredir yoğun kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak,

"Allah devletimizden razı olsun, gelip yolumuzu açtılar. Birkaç gündür evden hiç çıkamıyorduk. Hayvanlarımız hep içeride. Tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Muş'ta kar yağışı yolları kapadı

Muş'ta kar yağışı yolları kapadı

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