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Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince düzenlenen çalışmalarla yeniden hizmete sunuluyor.

DHA | 09.03.2019 - 10:12..
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Doğu'da kar çilesi sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'ta, 140 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de son 2 aydır, 1 gün arayla kapanan Üçevler Köy Grup Yolu'nda çalışmalarına yeniden başladı.

Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

ÇALIŞMA YAPILIYOR

9 köy ve 22 mezranın bulunduğu grup yolunda, 5 iş makinesi ile kar temizleme çalışması yapılıyor. Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyleyen köylüler, yolun açılmasıyla şehre gidip, ihtiyaçlarını giderebildiklerini belirttiler.

Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

Açılan köy ve mezra yollarının tipi nedeniyle yeniden kapandığını kaydeden İl Özel İdaresi Ekip Şefi Abdürrahim Yasun ise, "Üçevler Grup Köy Yolları, yağan kar ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Yol açma çalışmalarımız gece fırtına olmazsa devam edecek." dedİ.

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