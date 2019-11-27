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Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Muş’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 saat köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişiyi, İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

İHA | 27.11.2019 - 16:57..
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Kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştığı yolda, Ağıllı köyüne gitmekte olan köy minibüsü kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı köy yolunda, aniden bastıran kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle 10 kişi köy minibüsünde mahsur kaldı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi.

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

3 SAAT MAHSUR KALDILAR

Jandarmanın, durumu Muş İl Özel İdaresi'ne bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ilerlemekte güçlük çektikleri noktada iş makinesine zincir takmak zorunda kaldı. 3 saat mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, köy minibüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Karla kaplı yolu açan ekipler, vatandaşları köylerine zorlukla ulaştırdı.

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

''TEDBİRSİZ YAKALANDIK''

Minibüs şoförü Refik Aykut, sabah kar fırtınasına yakalandıklarını belirterek, “Sağ olsun İl Özel İdare ekipleri geldi. Şu anda bizi çekip kurtardılar. Tipiye tedbirsiz yakalandık. Zincir bağladık ama zincirler koptu.” dedi

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı


HAYVANLAR AHIRA DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan, sabah saatlerinde meraya çıkartılan küçükbaş hayvanlar ise aniden bastıran fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 saatlik yürüyüşün ardından ahırlarına ulaşabildi.

Hayvanlarla birlikte tipi ve fırtına da mahsur kalan hayvan sahibi Cengiz Salkım da hayvanları meraya çıkardığını, kar yağışı nedeniyle tekrar ahıra dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı


''KAR ANİDEN BASTIRDI''

Karın aniden bastırdığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden Salkım, “Kar aniden bastırdı. Bizde orada mahsur kaldık. Hayvanlar kar yüzünden gelmiyordu. Hayvanları şu anda ahıra götürüyoruz. Saat 11.00’den beri yoldayız. Sabah 08.00’de hayvanları meraya çıkarıyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir yoldayız.” şeklinde konuştu.

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Muş'ta köy minibüsünde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı


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