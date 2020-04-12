Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını anlattı.

4 MAKİNE İLE BİR HAFTA UĞRAŞILACAK

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Yentür, "Çetin geçen kış mevsimi, alternatif yolun geç açılmasına sebep oldu. 4 iş makinesi ile bir haftalık çalışma neticesinde bölgenin yol açma çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.

RÜZGAR VE TİPİ, TEMİZLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR

İş makinesi operatörü Celal Tümer de rüzgar ve tipiden sertleşen karları temizlerken oldukça zorlandıklarını dile getirdi.