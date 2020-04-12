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Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

Muş'ta, 2 bin 700 rakımlı bölgedeki Üçevler grup köy yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

AA |
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Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını anlattı.

Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

4 MAKİNE İLE BİR HAFTA UĞRAŞILACAK

Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Yentür, "Çetin geçen kış mevsimi, alternatif yolun geç açılmasına sebep oldu. 4 iş makinesi ile bir haftalık çalışma neticesinde bölgenin yol açma çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.

Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

RÜZGAR VE TİPİ, TEMİZLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR

İş makinesi operatörü Celal Tümer de rüzgar ve tipiden sertleşen karları temizlerken oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor

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