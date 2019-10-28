taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7241
Euro
6.3484
Altın
1499.25
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.978
Bitcoin
53524.25

Muş'ta PKK’ya ait silah ve mühimmatlar bulundu

PKK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 28.10.2019 - 16:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde istihbarı çalışmalar neticesinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420 Operasyonu icra edildi.

Muş'ta PKK’ya ait silah ve mühimmatlar bulundu

SİLAH VE YAŞAM MALZEMELERİ

Operasyon kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait toprağa gömülü jelikandan oluşan 2 depo tespit edildi. Depo içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 403 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 123 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 5 adet el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 10 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çokokrem, 1 kilogram çay, 1 takım leşker kıyafet (kullanılmamış), 1 adet uyku tulumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muş'ta PKK’ya ait silah ve mühimmatlar bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bolu'da ayakları kesilerek öldürülmüş 2 kedi bulundu
Bolu'da ayakları kesik şekilde iki ölü kedi bulununca hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında
Milli Mücadele'nin başarılı sonuçlanmasının ardından 29 Ekim'de cumhuriyet kabul edildi.
Apartman duvarına tırmanarak evlere giren hırsız yakalandı
İstanbul'da üç farklı ilçede girdiği evlerden nakit para ve cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilip tutuklandı.
Göksel Kaya'dan Atatürk zeybeği
Hatay'daki 'Benim için Atatürk' konferansına katılan ve Atatürk'e olan benzerliği ile dikkat çeken Göksel Kaya'nın zeybek gösterisi, yoğun ilgi gördü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

180
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

483
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

427
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

111
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

119
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

48
Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir