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Bir milleti baştan yaratan sesleniş: 10. Yıl Nutku

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1 Müzik öğretmeni mangaldan zehirlenerek öldü Elazığ'daki Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli müzik öğretmeni, mangaldan çıkan zehirli gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

2 Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda görgü tanıkları, ilk olarak yerden ateş açıldığını daha sonra helikopterin, yansıyan ışığa göre olay yerini bombaladığını söylediler.

3 Spor salonunda saldırıya uğrayan genç öldü Muğla'da kan davasına kurban gittiği öğrenilen 26 yaşındaki işletmecinin yalnız yaşadığı belirtilirken, polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

4 Muş'ta PKK’ya ait silah ve mühimmatlar bulundu PKK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

5 Bolu'da ayakları kesilerek öldürülmüş 2 kedi bulundu Bolu'da ayakları kesik şekilde iki ölü kedi bulununca hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

6 İlk yerli otomobil Devrim 58 yaşında Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i, sergilendiği müzede görmek için 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.