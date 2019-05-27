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Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Demiryolu hattında görevli bekçiler, vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla her gün kilometrelerce yol yürüyorlar.

AA | 27.05.2019 - 12:51..
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Muş-Tatvan demiryolu hattında görev yapan bekçiler, vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuğu için fedakarca görev yapıyor.

Kışın dondurucu soğuğuna, yazın kavurucu sıcağına rağmen her gün kilometrelerce yol yürüyen bekçiler, görevlerini aksatmadan sürdürüyor.

HER ŞEY VATANDAŞLARIN GÜVENLİ YOLCULUĞU İÇİN

Bekçiler, demiryolu hattındaki sorunlarıyla ilgili birime ileterek giderilmesini sağlıyorlar. Demiryolu bekçisi Kazım Sun,  yaptığı açıklamada, 11 yıldır vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için rayları kontrol ettiğini söyledi.

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

GÜNDE 24 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Günde yaklaşık 24 kilometre yürüdüğünü anlatan Sun, "Yazın serin havadan yararlanabilmek için sabah erkenden yola çıkıyoruz. Hava sıcaklığı 25-30 dereceyi bulduğu zamanlar zorlanıyoruz. Çünkü 5 kilometreden sonra sıcaklığı iki kat hissediyoruz. Kışın da dondurucu soğuğa maruz kalıyoruz. Bunun yanı sıra yırtıcı hayvanlar bizi korkutuyor. Vatandaşların güvenliği için bu işi yapmak zorundayız. Tüm zorluklara rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

Muş'ta ray güvenliği için kilometrelerce yürüyüş

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