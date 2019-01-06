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Muş'ta soğuğa karşı brandalı önlem

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Muş Varto'da birçok kişi soğuktan korunmak için evlerinin kapı ve pencerelerini brandayla kapatarak önlem aldı.

DHA | 06.01.2019 - 17:56..
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Kış mevsiminin sert ve yağışlı geçtiği Varto ilçesinde soğuktan korunmak isteyenler, brandalı yalıtım yapmaya başladı. Tek katlı evlerinin pencere ve kapı önlerini brandayla kapatanlar, soğuk havanın içeri, içerdeki sıcağın da dışarı çıkmasını önlemeye çalışıyor.

"TEZEKLER DONMASIN DİYE NAYLONA SARIYORUZ"

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Dünya Bingöl, Varto'da kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguluyoruz. Ayrıca, kışlık yakacak olarak kullandığımız odun ve tezekler de donmasın niye naylona sararak koruyoruz" dedi.


Muş'ta soğuğa karşı brandalı önlem

Seyfettin Yaylasa ise evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatırken, Ali Haydar Aşkın da soğuktan korunmanın en iyi yönteminin branda ve naylon olduğunu söyledi.

Muş'ta soğuğa karşı brandalı önlem

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