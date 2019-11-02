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Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, yaşam malzemesi dolu üç sığınak tespit edildi.

DHA | 02.11.2019 - 00:12..
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Muş Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Şenyayla bölgesine hava destekli operasyon düzenledi.

EYP VE 320 KİLO GIDA ELE GEÇİRİLDİ

'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Ulanık'ın isminin verildiği operasyonda 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda arama yapan jandarma, kullanıma hazır EYP(El yapımı patlayıcı) düzeneği, av tüfeği, 40 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, akü, spiral makinesi, 320 kilo gıda ve 68 muhtelif yaşam malzemesi, ile bol miktarda tıbbi malzeme ele geçirdi. Sığınaklar, jandarma tarafından imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

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