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Muş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

AA | 08.11.2019 - 02:43..
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Muş'ta, Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden İbrahim Güler idaresindeki kamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı.

Muş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİLER

Otomobil ve kamyonet yol kenarındaki bir evin ihata duvarına çarparak durdu. Kazada otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (44) hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü İbrahim Güler ile Harun Atabey ve Yasin Tutuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Uğurlu ile Özer'in İl Özel İdaresinde görevli oldukları öğrenildi.

Muş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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