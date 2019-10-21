Muş’ta tren kazası: 2 yaralı

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki sanayi sitesi karşısındaki demir yolunda, kaza meydana geldi.

Serhat Bingöl yönetimindeki 49 AT 566 plakalı kamyonet, Bitlis istikametinden gelen yük treninin altında kaldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Trenin çarpması sonucu birkaç metre sürüklenen araç içerisindeki Serhat Bingöl ve Abdulaziz Çevik hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinen gelen polis ekipleri inceleme için güvenlik önlemi alırken, hasar gören araç ise çekiciye yüklenerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.





