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Mustafa Akıncı: Kıbrıs'taki zenginlikler hepimize ait

Rumların dün Fatih sondaj gemisi personellerini tutuklama kararı çıkarmasına KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan cevap geldi.

DHA | 11.06.2019 - 13:08..
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, mayıs ayından beridir Kıbrıs'ın 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı.

Bu provokatif karara Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) tepki geldi.

Mustafa Akıncı: Kıbrıs'taki zenginlikler hepimize ait

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akıncı'nın sözlerinden satır başları şöyle:

"Doğu Akdeniz’e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait.

BARIŞ MESAJI

Eğer bu, bu şekilde yapılırsa ’KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor.

Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır.

ÇATIŞMA SİYASETİ İSTEMİYORUZ

Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız."

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