Mustafa Boydak’ın eşine FETÖ’den 7 buçuk yıl hapis

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından salıverilmişti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin TL havale yaptığı ve ‘abla’ pozisyonunda olduğu gerekçeleriyle terör örgütüne ‘üyelik’ suçundan yargılanan sanık Müjgan Boydak’a, mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği bildirildi.

Anayasal Suçlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcısı Salih Kılıçdağı, Müjgan Boydak ile ilgili iddianamesini hazırlayıp mahkemeye göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, Boydak’ın yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görüldü.

EŞİ MUSTAFA BOYDAK DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuksuz sanık Müjgan Boydak ve avukatları hazır bulundu. Boydak Holding eski yöneticisi Mustafa Boydak da sanık olan eşinin duruşmasını izledi.

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanık Müjgan Boydak’ın gizli tanık beyanlarında örgütte abla pozisyonunda olduğu, örgüte yardımda bulunduğu, örgüt organizasyonlarına katıldığı, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı kayıtlarında örgüt üyeleri ile yurt dışına çöküş günlerinin çakıştığı, örgütte aktif olarak yer aldığı ve gizliliğe riayet ettiği iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yaptılar. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Müjgan Boydak, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı talep ediyorum.” dedi.

''EŞİMİN ADINA BEN HAVALE YAPTIM''

Davanın 20 Kasım’da görülen üçüncü celsesinde tanık olarak dinlenen Mustafa Boydak, “Eşimin Bank Asya hesabı yok, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesine 2013 yılında eşim adına ben havale ettim. Eşimin sonradan haberi oldu. O zamanlar iş adamıydım, Kayseri Sanayi Odası’nda 12 yıl başkanlık yaptım. Eğitime katkı olsun diye dört üniversiteye de yardım yapıyordum. Amacım sadece bu işin sevabıydı, eşim de bu sevaba ortak olsun diyerek onun adına gönderdim. ERÜ’de kreş, ilköğretim okulu, İstanbul Pendik’te Kızılay’a ait aşevlerini kendi adımız ile yaptırdık. Hayırlarda eşimin adı da bulunsun istedim. Benim hakkımda yerel mahkeme ‘üyelik’ suçundan 7.5 yıl mahkumiyet verdi.” diye ifade vermişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Müjgan Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Müjgan Boydak hakkında hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verildi.