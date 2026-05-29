Mustafa Çiftçi'den Şehit Polis Aydın Üyenarık için başsağlığı mesajı

İstanbul Tuzla’da Polis Memuru Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025 tarihinde ekip aracıyla seyir halindeyken karıştığı trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

Tedavi altına alınan Aydın Üyenarık, uzun süren tedavi sürecine rağmen şehit düştü.

TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi mesajında "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN"

Çiftçi'nin mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Tuzla’da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."