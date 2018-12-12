TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Partiler arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanıyor.

SIK SIK SÖZ İSTENİYOR

Vekiller birbirlerine yaptıkları eleştiriler sonrası sık sık "Sataşma var" diyerek söz alıyor.

HERKES SATAŞMADAN SÖZ İSTEDİ

Önceki gün görüşmeler sırasında, HDP yüzünden yine gerginlik yaşandı. HDP'li vekil Fatma Kurtulan'ın, "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir" sözleri gerginliği tırmandırdı. İyi Parti ve CHP'nin de dahil olduğu tartışmalar sırasında, partilerin grup başkanvekilleri sataşmadan üst üste söz aldı.

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı ViDEO

VEKİLLERİN ŞAŞKINLIĞI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Sataşma var" diyerek söz istedi. Bu sözlere CHP'liler ve diğer vekillerden kahkahalı tepki geldi. Kimsenin Destici'ye sataşmadığını belirten vekiller, söz istemesini şaşkınlıkla karşıladı.

"YERLERİ BURASI DEĞİL KANDİL'DİR"

Ancak Destici, "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez" diye söz istediğini belirtti ve şöyle konuştu: "Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse yapamaz. Şayet bunu yapıyorsa da onun yeri burası değil, Kandil'dir. PKK'lı yılanların yanı olmalıdır. Bunu açıkça ifade ediyorum. Dolayısıyla da burada kahraman ordumuzun Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez. Dolayısıyla biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Ve hiç merak etmeyin, Afrin operasyonunu Tel Abyad, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil zaferleri de takip edecektir ve oraya da ay yıldızlı bayrak dikilecektir."