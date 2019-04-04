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Mustafa Destici'nin seçim değerlendirmesi

Türkiye genelinde yüzde 0,41 oy alan BBP lideri, başarısızlığı maddi imkanların yetersiz olmasına bağladı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 10:58..
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Mustafa Destici'nin seçim değerlendirmesi

Büyük Birlik Partisi (BBP), 31 Mart yerle seçimlerinde Türkiye genelinde yalnızca yüzde 0,41 oy aldı. Bu da 191 bin 551 oy anlamına geliyor.

2014 yerel seçimlerinde yüzde 1,07 oy alan BBP, oylarını yarı yarıya düşürmüş oldu.

"PARAMIZ OLMADIĞI İÇİN HABERLERİMİZ GEÇİLMEDİ"

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeğimize saygı gösterilmedi. Partimize saygı gösterilmedi. Biz devletten bir kuruş almadan bu işleri yaptık. Ajanslara 50 bin lira ödeyemediğimiz için, paramız olmadığı için haberlerimiz geçilmedi. Anadolu Ajansı dışında, AA'ya teşekkür ediyorum. Onun dışında hiçbir ajans haberlerimizi geçmedi. Bir iki haber dışında. Hiçbir televizyon miting görüntülerimizi vermedi. Bu şartlarda mücadele ettik biz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: Medya bizlere 10 saniye yer vermedi ViDEO

Mustafa Destici'nin seçim değerlendirmesi

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