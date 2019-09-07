taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Mustafa Keser sahnede pot kırdı

Harbiye Açıkhava'da konser veren şarkıcı Mustafa Keser, sahneye davet ettiği Muazzez Abacı'ya, Müzeyyen Senar diye hitap ederek gaf yaptı.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 10:55..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Harbiye Açıkhava konserleri tüm hızıyla devam ederken, bazı sanatçılar sahnelerini ünlü isimlerle paylaşıyor. Dün iki dev şarkıcı Mustafa Keser ile Muazzez Abacı da bu sahneyi paylaşanlardan...

Mustafa Keser sahnede pot kırdı

KESER'DEN GAF

Dün sahneye Abacı'dan önce çıkan Mustafa Keser, ilginç bir gafa imza attı.

MUAZZEZ ABACI'YA MÜZEYYEN SENAR DİYE HİTAP ETTİ

Konseri tamamlanınca Abacı'yı sahneye davet etmek isteyen Keser, Muazzez Abacı'ya Müzeyyen Senar diye hitap ederek sahneye davet etti.

Mustafa Keser'den Muazzez Abacı gafı VİDEO

"NE MÜZEYYEN'İ YA"

Yaşanan bu gaftan sonra ise Keser, "Ne Müzeyyen'i ya, Muazzez. Nerden çıktı ulan bu?" şeklinde konuşarak sahneden uzaklaştı.

Mustafa Keser sahnede pot kırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

83
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

18
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

606
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

76
İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

İklim değişikliğine dikkat çekmek için stada 300 ağaç

32
İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısı 100 bin

180
Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir