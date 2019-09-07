Mustafa Keser sahnede pot kırdı

Harbiye Açıkhava konserleri tüm hızıyla devam ederken, bazı sanatçılar sahnelerini ünlü isimlerle paylaşıyor. Dün iki dev şarkıcı Mustafa Keser ile Muazzez Abacı da bu sahneyi paylaşanlardan...

KESER'DEN GAF

Dün sahneye Abacı'dan önce çıkan Mustafa Keser, ilginç bir gafa imza attı.

MUAZZEZ ABACI'YA MÜZEYYEN SENAR DİYE HİTAP ETTİ

Konseri tamamlanınca Abacı'yı sahneye davet etmek isteyen Keser, Muazzez Abacı'ya Müzeyyen Senar diye hitap ederek sahneye davet etti.

Mustafa Keser'den Muazzez Abacı gafı VİDEO



"NE MÜZEYYEN'İ YA"

Yaşanan bu gaftan sonra ise Keser, "Ne Müzeyyen'i ya, Muazzez. Nerden çıktı ulan bu?" şeklinde konuşarak sahneden uzaklaştı.