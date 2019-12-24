Mustafa Sandal, Aleyna Tilki'nin arkasından enerji yolladı

Yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine, ünlü isimler akın etti. Partide eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, bir ara piste çıkarak dans etti.

"MUSTAFA ENERJİ YOLLUYOR"

Partide olan şarkıcı Erol Köse’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise Aleyna Tilki ve Mustafa Sandal’ın arasında yaşananlar dikkat çekti. Çektiği video hakkında açıklama yapan Erol Köse; Mustafa Sandal’ın, pasta töreni sırasında kalabalık olunca arka sırada durduğunu, o konumdan enerji yolladığını söyledi.

Mustafa Sandal Aleyna Tilki'nin arkasından sahneye enerji yolladı ViDEO