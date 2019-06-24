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Mustafa Sandal: Ayrılmadık, teknik bir hata oldu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ayrıldıkları iddia edilen sevgilisi Melis Sütşurup ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 14:58..
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Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı bittiği iddia edilen Mustafa Sandal, ilk kez konuştu.

Mustafa Sandal: Ayrılmadık, teknik bir hata oldu

MELİS İNSTAGRAM'DAN SİLDİ

Popçu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Beykoz'daki bir okulda oy veren Sandal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 9 Haziran'da Sütşurup'la Amerika'ya giden popçu, burada sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Ancak apar topar dönen Sütşurup, popçuyu Instagram'da takipten çıkarıp sürpriz şekilde aşka nokta koydu.

Mustafa Sandal: Ayrılmadık, teknik bir hata oldu

'SADECE TEKNİK BİR HATA OLDU'

Sosyetik güzelden bir gün sonra Melis Sütşurup'u takibi bırakan Sandal, ayrılık sorularına verdiği şu cevapla kafa karıştırdı: "Yazıldığı gibi ayrılık söz konusu değil. Sıkıntımız yok. Sadece teknik bir hata oldu."

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