Mustafa Sandal: Ayrılmadık, teknik bir hata oldu

Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı bittiği iddia edilen Mustafa Sandal, ilk kez konuştu.

MELİS İNSTAGRAM'DAN SİLDİ

Popçu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Beykoz'daki bir okulda oy veren Sandal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 9 Haziran'da Sütşurup'la Amerika'ya giden popçu, burada sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Ancak apar topar dönen Sütşurup, popçuyu Instagram'da takipten çıkarıp sürpriz şekilde aşka nokta koydu.

'SADECE TEKNİK BİR HATA OLDU'

Sosyetik güzelden bir gün sonra Melis Sütşurup'u takibi bırakan Sandal, ayrılık sorularına verdiği şu cevapla kafa karıştırdı: "Yazıldığı gibi ayrılık söz konusu değil. Sıkıntımız yok. Sadece teknik bir hata oldu."