Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğüne gitmişti. Sandal için sonrasında, koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti.

Mustafa Sandal, o iddiaları yalanladı. Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki koronavirüs iddialarına yanıt verdi.

"ÇOCUKLARI UYUTTUM"

Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak “Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok.” dedi.

Mustafa Sandal: Evdeyim ViDEO